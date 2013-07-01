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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 14:24 BJT

《汇市简讯》澳元/美元上档阻力减弱

0602GMT

* 澳元上探，欧洲盘初报0.9193/94，盘中高点在0.9197

* 上行异常轻松，让交易商感到不解

* 自4月中旬以来，逢涨卖出的情绪极浓

* 出口商买单重现，是今日突出特点

* 澳洲央行维持政策不变，但澳元跌势可能影响通胀前景/降息空间(完)

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