欧元债市：德债开盘下跌，关注美国数据

标题新闻：南非央行副总裁称央行不会干预汇市，自3月27日原财长从路演中被召回后兰特暴跌近12%
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路透伦敦7月1日 - 德国公债期货周一开盘下挫，因投资者仍对今年稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能开始撤出公债购买计划感到紧张。
市场对于美国经济数据变得极度敏感；在日内稍晚美国供应管理协会(ISM)制造业活动数据和周五的非农就业数据公布前，投资者对于建立重仓态度谨慎。
“我们等待美国数据以及新兴市场发生的情况来提供指引。数据决定一切，特别是美国方面的数据。我们需要一些疲弱的数据来安抚紧张情绪。”一位交易员说。
德债期货 最新下跌15个跳动点，报141.37，上周五收在141.52。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 张涛)
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路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示法国极左翼总统候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。
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