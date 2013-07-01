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债券 | 2013年 7月 1日 星期一 14:30 BJT

欧元债市：德债开盘下跌，关注美国数据

路透伦敦7月1日 - 德国公债期货周一开盘下挫，因投资者仍对今年稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能开始撤出公债购买计划感到紧张。

市场对于美国经济数据变得极度敏感；在日内稍晚美国供应管理协会(ISM)制造业活动数据和周五的非农就业数据公布前，投资者对于建立重仓态度谨慎。

“我们等待美国数据以及新兴市场发生的情况来提供指引。数据决定一切，特别是美国方面的数据。我们需要一些疲弱的数据来安抚紧张情绪。”一位交易员说。

德债期货 最新下跌15个跳动点，报141.37，上周五收在141.52。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 张涛)
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