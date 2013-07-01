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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 14:27 BJT

澳洲股市：收低1.9%，受累于中国疲弱数据以及澳洲联邦选举担忧

路透悉尼7月1日 - 澳洲股市周一收低1.9%，中国公布疲弱制造业数据加剧了对其经济增长放缓的担忧，而澳洲联邦选举时间上的不确定性进一步打压人气。

澳洲指标S&P/ASX 200指数 下跌92.3点，收于4,710.3点，创6月20日以来最大单日跌幅。该股指上周五在震荡交投中下滑0.2%。(完)
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