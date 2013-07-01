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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 14:37 BJT

日本股市：日经指数在震荡交投中收高1.3%至一个月高位

路透东京7月1日 - 日本股市日经指数周一攀升1.3%至一个月高位，该指数抵御住稍早的获利了结抛压，展现出韧性，投资者因此受到鼓舞。

日经指数 收高175.18点至13,852.50点，为连续第三天上涨，创5月以来最长连涨期。

东证股价指数 上涨1.5%至1,150.70点，交投清淡，有24.8亿股股票换手。(完)
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