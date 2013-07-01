中国债市：信用债收益率估值掉头向下，一年期跌幅尤甚--交易商协会

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透北京7月1日 - 中国银行间市场交易商协会周一发布非金融企业债务融资工具定价估值显示，各期限估值终于止住了此前连续数周的上扬势头，转而掉头向下，其中短端跌幅尤为明显。
具体看，一年各评级品种估值下行幅度在35个基点(bp)上下，三年和五年期回落程度稍缓，在13-17个bp之间，10年以上长期品种的估值亦有所走低，约5个bp左右。
中国银行间市场交易商协会目前估值内容包含非金融企业债务融资工具1、3、5、7、10、15、20、30年期限的重点AAA、AAA、AA+、AA和AA-级品种。
面对数度飙高的资金利率，央行上周二清楚发出稳定市场的信号，称已向一些符合宏观审慎要求的金融机构提供了流动性支持；将积极运用公开市场操作等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定。
受此安抚，市场情绪亦自6月中下旬的恐慌中逐步镇静，资金成本出现回落态势。中国银行间市场周一主要回购利率 续降，幅度约30-70个基点(bp)。目前隔夜资金供给充足，而七天等可跨越周五准备金例行补缴日的供给相对较少，显示机构对本周后半段资金面谨慎心态未消。
以下为各品种的具体估值情况: 发行主体评级 一年期 三年期 五年期 七年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) ----------------------------------------------------------------------------
重点AAA 5.20 -34 4.68 -14 4.76 -13 4.96 -6
AAA 5.34 -38 4.82 -17 4.91 -17 5.18 -7
AA+ 5.54 -36 5.07 -16 5.19 -16 5.68 -9
AA 5.80 -33 5.38 -14 5.65 -16 6.21 -9
AA- 6.20 -34 6.08 -16 6.66 -16 7.87 -8
发行主体评级 10年期 15年期 20年期 30年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) -----------------------------------------------------------------------------
重点AAA 5.16 -4 5.40 -4 5.69 -4 5.91 -3
AAA 5.41 -5 5.71 -4 6.00 -4 6.31 -3
AA+ 6.00 -5 6.37 -4 6.63 -5 6.96 -3
AA 6.69 -5 6.99 -5 7.28 -4 7.74 -3
AA- 8.38 -5 8.65 -5 8.97 -3 9.23 -4
银行间债市非金融企业债务融资工具，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券，交易商协会负责受理该类债券的发行注册。目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等。
交易商协会先前曾表示，非金融企业债务融资工具定价估值，是市场机构对各主要信用等级、关键期限品种二级市场均衡收益率估计值的平均水平，不是发行利率的下限；同时，为增强报价机构代表性和提高估值准确性，拟将估值机构扩充至30家。
此前银行间市场发行的短融和中票等利率，基本都是在交易商协会确定的估值上加点。不过消息人士1月末透露，交易商协会于2月起取消估值的指导底价功能。 现有估值机构包括商业银行、保险公司、证券公司、基金公司等各类市场参与者，数量不超过22家。(完)
参看详情,可点选交易商协会网站(here) (发稿 康熙泽；审校 曹巍浩/张喜良)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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