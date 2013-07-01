德媒爆料欧盟机构遭美监控，欧盟要求美方解释

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透布鲁塞尔/柏林6月30日 - 欧盟已要求美国就德国《明镜》周刊（Der Spiegel）报道所称的美国监控欧盟机构一事作出解释，并就所谓的监控活动以异常强烈的措辞与美国对质。
欧盟委员会一位女发言人周日表示，《明镜》周刊报道称美国情报机构对欧盟在华盛顿、布鲁塞尔及联合国的办公室进行监控，欧盟已就此事联系华盛顿及布鲁塞尔的美国相关机构。
“我们立即联系了华盛顿特区及驻布鲁塞尔的美国相关机构，并就媒体报道与他们对质，”该发言人说道。
“他们表示正在核实昨日（媒体）发布消息的正确性，并会向我们作出反馈，”该发言人在声明中称。
《明镜》周刊周六在其网站报道称，根据最新获得的美国监控项目文件，美国国家安全局（NSA）曾在欧盟办公室安装窃听装置并进入欧盟内部电脑网络。欧盟政客对此表示愤怒。
该周刊周日又报道称，美国情报机构一个月对德国的监听多达5亿次，当中包括窃听电话、查看电子邮件和短信，美国还将德国列为与中国类似的攻击目标。
美国“棱镜”监控项目经美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登爆料而大白于天下，令全球就如何平衡个人隐私权和国家安全的关系展开热议。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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