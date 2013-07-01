欧洲汇市：瑞郎兑欧元走低，关注稍晚的美国制造业数据

芝加哥期市：大豆期货收跌，因农业部供需报告公布前交易商调整头寸
路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘涨跌互现，现货月5月大豆期货收跌，分析师称，因在农业部明日公布月度供需报告前交易商调整头寸。
“今日的主要驱动要素将会是美国供应管理协会(ISM)制造业指数。”Sarasin外汇策略师Ursina Kubli说。“若市场的冒险模式开启，将会让瑞郎走弱。”
参与路透调查的分析师预计，6月的美国ISM制造业指数料反弹至51.1左右，上个月曾触及近四年低位49.0。
瑞士方面，根据参与路透调查的分析师，该国制造业数据料显示，6月经济连续第三个月扩张，但步伐不及前月水准。
0640GMT，瑞郎兑欧元较纽约收盘水准下跌0.1%，报1.2309。
瑞郎兑美元持稳在0.9445。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 高琦)
路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘涨跌互现，现货月5月大豆期货收跌，分析师称，因在农业部明日公布月度供需报告前交易商调整头寸。
路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高2% ，因在美国种植季节开始前出现技术性买盘和空头回补。 CBOT-5月玉米合约 收高7-1/2美分，报每蒲式耳3.67美元。 商品期货交易委员会周度报告的补充材料显示，截至4月4日当周，非 商业交易员将净空头头寸减少至138,510口，但这仍是10月以来的第二多 净空头头寸，市场因此容易受到空头回补升势的影响。 分析师预计，美国农业部在将于周二发布的月度供需报告中，上调20 16/17年美国和全球玉米结转库存预估。 今日CBOT玉米期货成交量预计为407,711口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
美元指数在亚洲交易时段上涨至3月15日来最高101.34。但之后逆转走势，因受法国大选引发的地缘政治不安情绪，叙利亚紧张局势不断升级，以及对朝鲜的担忧与日俱增等因素影响，美国公债收益率走低。