版本:
中国
市场报道 | 2013年 7月 1日 星期一 15:03 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑欧元走低，关注稍晚的美国制造业数据

“今日的主要驱动要素将会是美国供应管理协会(ISM)制造业指数。”Sarasin外汇策略师Ursina Kubli说。“若市场的冒险模式开启，将会让瑞郎走弱。”

参与路透调查的分析师预计，6月的美国ISM制造业指数料反弹至51.1左右，上个月曾触及近四年低位49.0。

瑞士方面，根据参与路透调查的分析师，该国制造业数据料显示，6月经济连续第三个月扩张，但步伐不及前月水准。

0640GMT，瑞郎兑欧元较纽约收盘水准下跌0.1%，报1.2309。

瑞郎兑美元持稳在0.9445。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐