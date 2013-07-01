台湾债市：五年公债殖利率收高，筹码浮动引发短多停损

* 部分交易商出脱部位引发多单停损 * 10年券上弹力道大但料明日止稳 * 五年券明日交投区或扩大至1.01-1.05% 路透台北7月1日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周一收高， 结束此前连四日走低。上日美债殖利率走高及今日在亚洲盘续弹，加上台债殖利率欲下不易 ，部分交易商先行出脱部位，场上因持券信心不足，引发一连串短多停损，让殖利率弹高。 不过交易员料在今日浮额清洗后，明日五年券或暂趋于止稳，可能在较大区间交投，先 看1.01-1.05%。10年公债102/6 交易区则料落于1.41-1.46%间。隔夜美债仍是 重要影响市场因素。 〞就是一场短多杀短多的意外，没有什么特别的理由。〞一证券商交易员说。 尽管五年及10年券今日弹幅不小令场上部分交易员有些意外，但也有交易员认为，此前 因半年报的评价效应，令公债殖利率创造下跌空间，但半年报过后，殖利率重回区间应属合 理。也有交易员指出，台股 在上周五因季线结算而拉尾盘，今日跌势不多，表现相 对强势，对台债市场是相对的利空。 市场人士认为，今日10年券102/6亦有交易商刻意放空，营造偏空气氛，使得五年券也 随之价格走跌。不过无论原因为何，贝南克提出QE退市时程以来造成的持券信心不足，仍为 市场最重要的空头因素，使得场上筹码极不安定。 美债周一在亚洲盘价格持续下滑，本地时间15:00时，指标10年期公债 收益 率报约2.501%附近，与纽约尾盘2.5024%相去不远。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 +3.10 1.0355 0.9950-1.0410 220.5 10 102/6 +3.70 1.4430 1.4180-1.4593 47.0 交易人士指出，经过今日再度线型修正后，料明日五年及10年债102/6走势相对稳定， 五年券前波支撑1.05%附近应不易弹破，而10年债在得标利率1.46%下方也应有支撑，殖利率 要弹破需有更多的利空消息提供助力。 此外，在本周五美国非农就业数据出炉前，美国周三将公布的ADP民间就业岗位数据， 或将让市场先行反应对美国就业市场的解读。而本地周五20年新券将开始发行前交易，也或 让市场再度检视长券端的合理利率位置。 交易员认为当前台债信心脆弱，买盘进场迟疑，多空方向仍不太明确。当前各金融市场 间交互影响的情况会较为明显。在盘中五年券殖利率弹高后，台币利率交换(IRS) 市场利率报价亦随之走高，五年期IRS在公债市场收盘且继续扬升，当前报价在1.19/1.21% ，高于早盘报约1.155/1.175附近。 台股周一收盘小跌0.33%，上周五盘末因季线结算大涨2.26%。 年期 期别 收盘价 30 102/5 没有成交 20 102/3 1.8650 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.4430 5 102/2 1.0355 2 102/4 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)