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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 15:43 BJT

全球金市：现货金上扬，中国经济数据疲软打击股市走软

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1242.40 9.26 +0.75 -25.81

现货银 19.73 0.12 +0.61 -34.84

现货铂金 1344.24 5.57 +0.42 -12.43

现货钯金 671.72 15.72 +2.40 -2.93

COMEX期金 1241.80 18.10 +1.48 -25.90 41974

COMEX期银 19.74 0.27 +1.39 -34.86

汇率

欧元/美元 1.3027

美元/日圆 99.53

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 张涛)
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