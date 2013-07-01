中国房地产：上半年万科绿地中海分列销售前三位，完成全年目标希望大--CRIC

路透上海7月1日 - 尽管上半年中国推出新国五条房地产调控政策，但活跃的成交量令大多房企表现不错。易居中国 旗下克而瑞信息集团(CRIC)数据显示，上半年大型房企的销售业绩普遍出现明显增长，万科 、绿地集团和中国海外发展 列销售金额前三位。

CRIC报告指出，从上榜的前50家房企业绩的完成情况来看，绝大部分企业全年销售目标完成度已经接近六成。展望下半年，多数企业完成全年目标的难度不大，尤其是部分企业的可售房产数量充足，下半年超额完成全年目标将是大概率事件。

相对今年一季度排名，万科 仍稳居首位，前六个月销售额为830亿元人民币；绿地集团成为第二季的小黑马，上半年排名由第一季的第四位蹿升至第二位，销售额达653亿元，同比增长45%，其多元化的产品线，合理的城市布局以及借力资本市场的行动都将继续助推企业的规模和地位更快的提升。

中国海外发展和保利地产 上半年排名较第一季均往后顺延一位，分列第三和第四位，但与绿地集团差距均不大，分别为645亿元和635亿元。恒大地产 以482亿元销售额排名第五位。

万达集团、碧桂园 、华润置地 、世茂房地产 、绿城中国 等五家跻身前十位，排名第十的绿城中国上半年销售额达283亿元。

报告指出，万科、绿地等第一梯队房企在售项目大多被看好，而且上半年销售已普遍过半，例如中海地产上半年销售已达目标的八成，因此完成全年指标难度不大。

在第二梯队企业中，绿城中国周转速度明显加快，企业经营正在持续优化。2013年全年绿城的可售货量高达1,200亿元，相对今年销售目标的覆盖率达到218%。下半年将是企业上市推案的高峰，按照上半年的销售势头，在充足的供应保证下，全年目标将有望顺利完成，并可能出现大幅超额的情况。

报导指出，展望下半年，企业需要做好拿地投资和风险控制的平衡。一方面，下半年将是地方政府的推地高峰，前期销售良好、资金充裕的房企应积极以合理的价格来选择价值突出的项目进行投资。另一方面，资金风险也是房企时刻需要警惕的，加快项目推案节奏、加速回笼资金是极其必要的；“钱荒”风波再一次提醒企业，在一味注重用杠杆来撬动企业业绩的同时，也需要做好风险控制，来应对时刻会到来的行业危机。

对于下半年国内房地产市场趋势，报告认为，调控加码的可能性极小，主要原因有两点：第一，宏观经济面临的不确定性增强，房地产业作为当前少有的景气行业和经济增长的重要支柱，政府出台新政打压的可能性不大；第二，新一届政府的执政理念正在发生转变，政府正在有意减少行政权力对市场的干预，推及房地产市场，下半年遭遇严重打压的可能性大大降低。

报告称,国内一、二线城市房地产市场库存普遍处于低位，供求矛盾在下半年仍难以缓解，因此未来房价上涨的趋势仍将延续。