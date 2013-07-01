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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 17:02 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，证券业卖超12.5亿台币

路透台北7月1日 - 台湾柜台买卖中心周一公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/2
 交易资料如下：（单位：亿台币） 

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业       26.50       17.50       +9.00
     票券业        3.50        0.00       +3.50
     证券业        9.00       21.50      -12.50
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