中国债市：现券收益率走势基本平稳，机构对5日例行缴准仍心存疑虑

路透上海7月1日 - 中国银行间债市周一现券收益率走势平稳，波动不大。交易员表示，资金利率虽小幅回落，但市场对5日例行缴准担忧难消，不少机构在观望中衡量未来流动性的变化，预计短期内收益率维持窄幅震荡概率较大。

交易员并指出，前期流动性紧张导致现券收益率倒挂现象较多，随着利率水平的逐步回落，收益率倒挂得到一定程度的修复，长端趋于合理，但是部分短端一年和三年期品种收益率还有倒挂。

“成交的不多 ，比较平静，收益率基本持稳。”上海一银行交易员称。

他并指出，汇丰和官方的PMI数据不好亦基本符合市场预期，因此对现券成交没有太大的影响，虽然市场对缴准以后的资金面预期相对乐观，但是目前整体心态还是比较谨慎。

华北一银行交易员则表示，目前现券收益率的短期稳定是由于机构对缴准日前后资金面的变化仍存不确定性，如果后续观察资金面整体影响不大的话，收益还会再度出现大幅下行。“相当于资金面重归宽松后的修正吧，毕竟有基本面的支持”他称。

中国银行间市场周一主要回购利率 续降，幅度约30-70个基点(bp)。目前隔夜资金供给充足，而七天等可跨越周五准备金例行补缴日的供给相对较少，显示机构对本周后半段资金面谨慎心态未消。

中国6月官方制造业PMI回落至荣枯线附近，各项主要指标均有下滑 ，与汇丰PMI呈现相似趋势，预示中国经济面临更大的下行压力，二季度经济增长恐难乐观。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。下月5日，因商业银行在此前半年末时点时曾普遍突击拉入存款以应对各种考核，机构补缴准备金将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。

剩余期限约9.90年的附息国债130011券最新收益率 为3.5100%，上日为3.4930%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 4.4154 5.4498

上日 4.9581 6.1622

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.7218/3.6455 国债参考率报价 3.4382/3.3600 金融债参考率报价 4.1200/4.0489 (完)

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