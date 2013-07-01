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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 16:25 BJT

新兴汇市：韩元和菲律宾披索携手上涨，然未来前景脆弱

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 日圆                           99.59       99.15       -0.44      -12.85       86.79
 坡元                          1.2668      1.2688       +0.16       -3.54      1.2219
 台币                          30.115      30.120       +0.02       -3.25      29.136
 韩元                         1132.54     1142.00       +0.84       -5.47     1070.60
 泰铢                           30.96       31.02       +0.19       -1.13       30.61
 菲律宾披索                     43.11       43.20       +0.22       -4.77       41.05
 印尼卢比                     9935.00     9920.00       -0.15       -3.07     9630.00
 印度卢比                       59.16       59.39       +0.39       -7.05       54.99
 马币                          3.1620      3.1605       -0.05       -3.29      3.0580
 人民币                        6.1324      6.1376       +0.08       +1.60      6.2303
 (完)
      
      
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 (编译 王冠中; 审校 张涛)
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