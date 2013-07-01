版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 16:07 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高，但疲弱中国数据抑制涨势

路透曼谷7月1日 - 东京指标橡胶期货周一收高，交易商称，日圆走贬刺激买盘，但中国数据疲弱，引发对于需求低迷的担忧，抑制了价格。

东京工业品交易所(TOCOM)指标12月期胶 上涨3.2日圆，结算价报每公斤239.5日圆。

“日圆下跌，应会支撑TOCOM期胶价格进一步上扬。然而，中国数据疲弱抑制了价格，”曼谷一交易商称。

美元兑日圆 升至99.55日圆的近四周高点。

中国官方和汇丰制造业PMI(采购经理人指数)6月均回落至低位，显现内外需不振对制造业持续形成拖累，中国经济仍在底部运行。[DI:nL3T0F70FZ]

交易商称，TOCOM期胶周二应会进一步上扬，测试240日圆的阻力位。然而，获利了结可能会限制涨幅。

上海期货交易所主力1月期胶 上涨340元人民币，报每吨18,130元人民币。

新加坡SICOM近月8月期胶最新报每公斤222.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐