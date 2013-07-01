中国债市：利率互换窄幅波动，因资金面相对平稳及海外休市

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透上海7月1日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一窄幅波动，资金面仍相对平稳，今日又恰逢香港假期，离岸NDIRS休市亦令境内市场缺乏更多指引。
业内人士并指出，最新公布的官方PMI数据虽偏弱，但这亦在预期之中，而且仍守在50以上，表明经济暂未出现进一步恶化迹象，对IRS整体影响较为有限。
“挺平稳的，资金比较稳定，香港那边七一放假，波动不大，”上海一券商交易员称。
中国银行间市场周一主要回购利率 续降，幅度约30-70个基点(bp)。目前隔夜资金供给充足，而七天等可跨越周五准备金例行补缴日的供给相对较少，显示机构对本周后半段资金面谨慎心态未消。
中国6月官方制造业PMI回落至荣枯线附近，各项主要指标均有下滑，与汇丰PMI呈现相似趋势，预示中国经济面临更大的下行压力，二季度经济增长恐难乐观。
上述交易员表示，短期市场最为关注的还是7月5日的例行调准，届时资金面存在较大的不确定性，IRS可能会跟随有所波动。
中国央行行长周小川表示，本轮流动性紧张事件过程中，市场基本上正确理解了央行对流动性的把握。未来央行仍将坚持稳健的货币政策，并适时调节市场流动性，保持市场总体稳定。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.5788/4.6763 3.9238/4.0025 3.7638/3.8525 3.7550/3.8450 3.7910/3.9970
上日 4.6213/4.7213 3.9275/4.0075 3.7613/3.8500 3.7550/3.8400 3.7650/4.0250
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变化 -0.0425/-0.0450 -0.0037/-0.0050 +0.0025/+0.0025 0.0000/+0.0050 +0.0260/-0.0280
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,392.81亿元，较4月的2,385.99亿元微增。(完) (发稿 边竞； 审校 黄凯)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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