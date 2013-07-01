中国债市：利率互换窄幅波动，因资金面相对平稳及海外休市

路透上海7月1日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周一窄幅波动，资金面仍相对平稳，今日又恰逢香港假期，离岸NDIRS休市亦令境内市场缺乏更多指引。

业内人士并指出，最新公布的官方PMI数据虽偏弱，但这亦在预期之中，而且仍守在50以上，表明经济暂未出现进一步恶化迹象，对IRS整体影响较为有限。

“挺平稳的，资金比较稳定，香港那边七一放假，波动不大，”上海一券商交易员称。

中国银行间市场周一主要回购利率 续降，幅度约30-70个基点(bp)。目前隔夜资金供给充足，而七天等可跨越周五准备金例行补缴日的供给相对较少，显示机构对本周后半段资金面谨慎心态未消。

中国6月官方制造业PMI回落至荣枯线附近，各项主要指标均有下滑，与汇丰PMI呈现相似趋势，预示中国经济面临更大的下行压力，二季度经济增长恐难乐观。

上述交易员表示，短期市场最为关注的还是7月5日的例行调准，届时资金面存在较大的不确定性，IRS可能会跟随有所波动。

中国央行行长周小川表示，本轮流动性紧张事件过程中，市场基本上正确理解了央行对流动性的把握。未来央行仍将坚持稳健的货币政策，并适时调节市场流动性，保持市场总体稳定。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

今日 4.5788/4.6763 3.9238/4.0025 3.7638/3.8525 3.7550/3.8450 3.7910/3.9970

上日 4.6213/4.7213 3.9275/4.0075 3.7613/3.8500 3.7550/3.8400 3.7650/4.0250

------------------------------------------------------------------------------------

变化 -0.0425/-0.0450 -0.0037/-0.0050 +0.0025/+0.0025 0.0000/+0.0050 +0.0260/-0.0280

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。