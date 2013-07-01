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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 16:40 BJT

金属期市：伦敦期铜因技术性买盘上涨近2%，但仍接近三年低点

0731GMT基本金属价格：

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 6887.25 137.25 +2.03 -13.16

上海期铜 49420 1030 +2.13 -14.69

COMEX期铜 3.12 0.06 +1.95 -14.66

LME期铝 1792.00 19.00 +1.07 -13.56

上海期铝 14315 85 +0.60 -8.65

LME期锌 1873.00 20.00 +1.08 -9.95

上海期锌 14540 135 +0.94 -9.44

LME期镍 13830.00 85.00 +0.62 -18.93

LME期铅 2077.50 27.50 +1.34 -10.84

上海期铅 13940.00 45.00 +0.32 -13.15

LME期锡 19838.00 238.00 +1.21 -15.22

LME/上海套利价差^ -304

注：上海期货交易所报价为元(人民币)/吨，LME报价为美元/吨，COMEX报价为美元/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为：伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税，再减去上海三个月期铜价格。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 隋芬)
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