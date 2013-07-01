《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--7月1日

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透北京7月1日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:27时,1港元=0.79069人民币H KDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 万科 9.88 14.00 0.89 深物业 7.90 6.63 1.51 南玻 9.63 6.07 2.01 深康佳 3.08 2.47 1.58 ST中华 4.19 1.56 3.40 ST中冠 8.93 4.34 2.60 深深宝 7.20 6.00 1.52 深华发 5.49 3.35 2.07 深赤湾 10.25 11.68 1.11 招商地产 24.48 21.95 1.41 特力 5.82 3.93 1.87 飞亚达 6.66 6.03 1.40 一致药业 28.78 26.08 1.40 深深房 3.22 2.63 1.55 ST盛润 6.13 5.07 1.53 深南电 3.71 2.62 1.79 深纺织 6.80 5.45 1.58 方大集团 5.37 2.77 2.45 深国商 23.80 13.05 2.31 深赛格 3.70 2.65 1.77 宝石 12.80 8.13 1.99 小天鹅 7.20 7.75 1.17 粤高速 2.65 2.53 1.32 晨鸣纸业 3.58 3.65 1.24 ST珠江 3.15 2.48 1.61 丽珠 38.47 35.02 1.39 美菱电器 3.18 3.42 1.18 大冷股份 7.50 5.68 1.67 粤电力 4.63 4.18 1.40 佛山照明 6.27 5.50 1.44 江铃汽车 15.24 20.88 0.92 沙隆达 7.91 4.53 2.21 苏常柴 6.63 4.43 1.89 威孚高科 32.85 26.89 1.55 古井贡酒 20.43 17.58 1.47 ST东海 5.01 4.25 1.49 长安汽车 8.95 9.14 1.24 京东方 2.24 1.80 1.57 鲁泰 8.65 8.19 1.34 本钢板材 2.65 2.40 1.40 张裕 33.59 35.09 1.21 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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