《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--7月1日

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透北京7月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:21时,1港 元=0.80203人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为8.62%,高于上 交易日收盘的7.70%. 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.03 4.89 1.03 建设银行 4.30 5.49 0.98 中国银行 2.72 3.19 1.06 农业银行 2.49 3.20 0.97 招商银行 11.38 12.96 1.09 中信银行 3.70 3.58 1.29 交通银行 4.05 5.00 1.01 民生银行 8.59 7.59 1.41 中国人寿 13.60 18.40 0.92 中国平安 34.50 52.20 0.82 中国太保 15.63 24.75 0.79 中信证券 10.18 13.78 0.92 新华人寿 24.44 23.90 1.28 海通证券 9.40 9.40 1.25 华能国际 5.36 7.68 0.87 大唐发电 5.43 3.14 2.16 华电国际 3.19 3.17 1.25 中煤能源 4.94 4.06 1.52 中国神华 16.90 19.80 1.06 中国石油 7.69 8.25 1.16 兖州煤业 9.49 5.56 2.13 中国石化 4.27 5.46 0.98 上海石化 8.19 2.60 3.93 中海油服 14.19 15.18 1.17 仪征化纤 8.47 2.19 4.82 中国铝业 3.16 2.50 1.58 江西铜业 16.03 13.14 1.52 洛阳钼业 6.83 2.68 3.18 紫金矿业 2.41 1.37 2.19 马钢股份 1.59 1.74 1.14 鞍钢股份 2.59 3.81 0.85 重庆钢铁 2.64 1.05 3.13 海螺水泥 13.16 21.00 0.78 洛阳玻璃 4.55 1.38 4.11 北人股份 7.83 3.04 3.21 中联重科 5.38 5.56 1.21 金隅股份 5.02 4.77 1.31 中国国航 4.15 5.58 0.93 东方航空 2.59 2.40 1.35 南方航空 2.82 3.13 1.12 中国远洋 3.05 3.40 1.12 中海集运 1.91 2.03 1.17 中集集团 10.28 13.38 0.96 中海发展 3.56 3.41 1.30 宁沪高速 5.48 8.00 0.85 深高速 2.90 2.85 1.27 成渝高速 2.68 2.08 1.61 皖通高速 3.46 3.70 1.17 广深铁路 2.31 3.13 0.92 中国南车 3.62 4.56 0.99 中国交建 4.10 6.07 0.84 中国铁建 4.24 6.74 0.78 中国中铁 2.44 3.58 0.85 长城汽车 36.65 33.45 1.37 比亚迪 32.90 25.70 1.60 广汽集团 7.58 7.33 1.29 青岛啤酒 38.95 55.50 0.88 广州药业 35.97 28.20 1.59 新华制药 4.00 1.76 2.83 海信科龙 7.34 4.31 2.12 南京熊猫 7.28 2.92 3.11 晨鸣纸业 4.06 2.94 1.72 上海医药 10.99 14.54 0.94 中兴通讯 12.77 12.50 1.27 东方电气 10.33 10.42 1.24 潍柴动力 17.00 22.90 0.93 东北电气 2.17 0.89 3.04 广船国际 9.96 6.61 1.88 经纬纺机 7.31 4.80 1.90 昆明机床 4.73 2.00 2.95 一拖股份 7.07 4.27 2.06 北辰实业 2.98 1.72 2.16 创业环保 7.70 2.80 3.43 中国中冶 1.61 1.38 1.45 金风科技 5.52 5.30 1.30 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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