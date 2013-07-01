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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 16:42 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币续涨未理会偏弱PMI，短期振荡偏强可能性仍大

* 即期收高，购汇因素消失后结汇力量占上风
    * 中间价开低，且6月官方PMI回落至荣枯线附近
    * 基本面未发生根本变化，短期即期振荡偏强可能性仍大

 (更新收盘报价)
    路透北京7月1日 - 人民币兑美元即期 周一小幅收高。中间价和早间公布的6
月官方PMI均偏弱，但交易员反映，上月政策性和季节性购汇因素消失后造成短期内结汇较
强，人民币即期后市振荡偏强的可能性仍然较大。
    
    上海一股份行交易员说，感觉之前即使在政策性需求的推动下，购汇力量也没使上什么
劲。虽然人民币小幅贬值，但是幅度不大，说明结汇的力量还是不小的，“到了7月，购汇
需求减少了，结汇可能又成为主力军。”

    她并表示，今早出炉的中国官方PMI数据虽不乐观，但与短期内结汇偏强的市场力量相
比，可能直接影响并不是很大。
    
    中国6月官方制造业PMI回落至荣枯线附近，各项主要指标均有下滑，与汇丰PMI呈现相
似趋势，预示中国经济面临更大的下行压力，二季度经济增长恐难乐观。 
        
    东京汇市美元周一在新季度第一天全线持坚，市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FE
D)可能于本季开始缩减刺激计划，即便全球其他主要央行料将维持超宽松的货币政策。[FRX
/CN]
    
    华南某股份行交易员认为，在美国退出QE没有定论之前，境内外套利的逻辑还没有发生
根本性扭转。除非中国经济增速大幅下降、美国QE出现停滞，导致美元大幅回流，否则预计
三季度内人民币还是保持振荡偏强的走势。
    
    “（即期）升破6.10大家可能还不敢想，但迅速贬值的可能性非常小。”他并认为，从
现在的态势来看，汇率进入一个相对稳定、自发形成的价格区间，未来三个月可能都会保持
在这样相对均衡的水平。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元                         今日          上日       升贬
                即期成交价格                6.1327         6.1376      0.08%
                      中间价                6.1805         6.1787     -0.03%
                成交额                     159亿美元                     
                                                                         
              日内相对于中间价最大波幅  0.84% (上限±1%)    日高       日低
                    日内波动幅度(pips)         65          6.1285     6.1350
                2013年来即期升贬值幅度       1.59%                            
  1年期美元/人民币掉期升水                   1,200                       
                                                                         
 离岸人民币市场,北京时间16:39                 今日           上日        
                 1年期NDF                  6.2880/10       6.2880        
                         CNH即期           6.1321/44       6.1333        
 
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李然; 审校 曾祥进)
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