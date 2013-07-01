更新版 1-中国汇市：人民币续涨未理会偏弱PMI，短期振荡偏强可能性仍大

* 即期收高，购汇因素消失后结汇力量占上风 * 中间价开低，且6月官方PMI回落至荣枯线附近 * 基本面未发生根本变化，短期即期振荡偏强可能性仍大 (更新收盘报价) 路透北京7月1日 - 人民币兑美元即期 周一小幅收高。中间价和早间公布的6 月官方PMI均偏弱，但交易员反映，上月政策性和季节性购汇因素消失后造成短期内结汇较 强，人民币即期后市振荡偏强的可能性仍然较大。 上海一股份行交易员说，感觉之前即使在政策性需求的推动下，购汇力量也没使上什么 劲。虽然人民币小幅贬值，但是幅度不大，说明结汇的力量还是不小的，“到了7月，购汇 需求减少了，结汇可能又成为主力军。” 她并表示，今早出炉的中国官方PMI数据虽不乐观，但与短期内结汇偏强的市场力量相 比，可能直接影响并不是很大。 中国6月官方制造业PMI回落至荣枯线附近，各项主要指标均有下滑，与汇丰PMI呈现相 似趋势，预示中国经济面临更大的下行压力，二季度经济增长恐难乐观。 东京汇市美元周一在新季度第一天全线持坚，市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FE D)可能于本季开始缩减刺激计划，即便全球其他主要央行料将维持超宽松的货币政策。[FRX /CN] 华南某股份行交易员认为，在美国退出QE没有定论之前，境内外套利的逻辑还没有发生 根本性扭转。除非中国经济增速大幅下降、美国QE出现停滞，导致美元大幅回流，否则预计 三季度内人民币还是保持振荡偏强的走势。 “（即期）升破6.10大家可能还不敢想，但迅速贬值的可能性非常小。”他并认为，从 现在的态势来看，汇率进入一个相对稳定、自发形成的价格区间，未来三个月可能都会保持 在这样相对均衡的水平。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1327 6.1376 0.08% 中间价 6.1805 6.1787 -0.03% 成交额 159亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.84% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 65 6.1285 6.1350 2013年来即期升贬值幅度 1.59% 1年期美元/人民币掉期升水 1,200 离岸人民币市场,北京时间16:39 今日 上日 1年期NDF 6.2880/10 6.2880 CNH即期 6.1321/44 6.1333 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 曾祥进)