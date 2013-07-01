更新版 1-台湾货币市场：短率回到既有低位区间，季底效应一过资金流动性大幅提升

* 季底效应一过，资金流动性大幅提升

* 短率回到既有区间低位

* 银行旬底去化积数需求仍在

* 发票量不足以因应银行买票资金回笼

记者 詹静宜

路透台北7月1日 - 台湾银行间短率周一回落既有低位区间。银行调度人士认为，季底资金紧缩效应一过，银行间资金流动性大幅提升，旬底市场资金水位宽裕，令今日短率随即回到既有区间。

银行资金交易员表示，距离旬底只剩三个交易日，累计至周日超额准备已逾3,600亿台币，银行间仍有去化积数的压力，尤其是部分资金宽裕的行库碍于季底不能承作跨季拆款及买票，季底一过更需要积极消化积数，而随着银行买票资金回笼后，短票回到供不应求的情况，短票利率也回到既有水准。

“ 今天一早就接到要拆出的电话，一早就平了!”一位资金拆入方银行交易员说。

资金调度人士亦指出，本周央行存单到期量偏多，央行应该只会大致收平，并透过代收银行隔夜拆款去化超额准备数，央行冲销力道仍维持适度宽松的基调。

台湾央行周一表示，将于周五(5日)标售1,000亿台币的364天期存单，8日交割。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为609亿台币，累计超额准备为4,222亿，加计前期1%的超额准备为5,361亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收报0.392%。今日区间在0.295-0.400%，上日收在0.295-0.430%；一周拆款利率报0.380-0.430%，上日收在0.380-0.480%。

**短票利率回稳**

在短票市场方面，一位大型票券商交易员表示，原先部分行库季底不能购买短票，季底效应一过，银行买票资金归队，上周五已提前预约买票，而本周发票量持平偏少，不足以满足银行资金回笼的需求，令今日短票利率马上回到既有区间。

银行业者表示，旬底前仍需积极消化积数的需求，主要还是以拆款为主，毕竟发票量少对积数去化助益不大。

“市场没有票，叫我去哪买!”一位大型行库交易员称。

今天30天期短票利率交投以0.68-0.69%为主，低于上日的0.69-0.70%。

台湾央行周一公布，今日共发行2,691亿台币存单，若相较存单到期金额2,722.55亿，存单发行余额减31.55亿台币。

本周央行存单发行总额1兆3,321.2亿台币，本周余日落点分别为周二4,195.2亿、周三1,700亿、周四3,920.3亿以及周五的783.15亿台币。

**RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)成交利率周一持平，未因月初因素而变动。市场人士指出，季底因作帐因素而资金挪移的投信和寿险，今日暂时没有出现资金回流的现象，且银行端在周三提存期底前持续微调积数，市场整体资金情势平稳，令利率稳于区间。

市场资金调度人士称，今日未见投信及寿险端大量询券，市场以续作为主，市况平静。不过部分证券商仍酝酿本周提存期底过后，待资金回流再度推高水位，期待再度调降当前利率，不过仍需视市况而定。

“这礼拜还是会看看有没有下调(利率)的机会。”一位证券商交易员表示。

市场人士指出，7月份还有企业现金股利发放因素，料将对资金分配造成不均影响。不过今年大额的现金股利发放不多，且主要集中于7月底，主要是台积电 高达777亿台币的现金股利为最大宗，届时仍需留意市场的资金调度。

2013年台湾上市柜公司现金股利发放日程请见 。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.64-0.65%，与上日相同；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.73%，与上日相仿。仍有十分少数见成交0.74%。