中德经贸：中国仍是全球最重要投资市场，并将成为德企创新基地--德国商会

路透北京7月1日 - 中国德国商会的2013年度商业信心调查显示，尽管中国经济增速有所放缓，德国企业仍以中国为全球最重要的投资市场，并将维持投资增速。未来五年中，德国在华企业还将会大幅度增加创新活动，使中国逐渐成为其创新基地。

中国德国商会近期对旗下500家会员企业进行调查。受访企业总体认为，整体的经济环境较于去年将有明显的好转。尤其是华南地区的德国企业较为乐观，中国出口在两年低靡后重新有多回暖。

调查显示，德国在华企业预期今年利润和销售额会继续增加；78%的德国在华企业认为自己能完成今年的经济目标，认为不能完成全年计划的企业数量则同比减少了逾10%。

而新的在华投资计划将主要集中在电子、汽车制造、化工和塑料及金属加工。地域上看，上海、北京和成都将是德企较为感兴趣的经济区域；沈阳和南京则跻身了今年最受德企关注前十城市。

中国德国商会董事穆勇（Joerg Mull）对路透表示，中国经济虽然存在下行压力，但是相对于欧盟其他成员国，德国企业的（经营）状况还是不错的。德国在华企业，特别是工业、服务行业整体看仍然对投资中国的前景持乐观态度。

“但是，德国在华企业也面临压力和挑战。”穆勇坦言，劳动力成本的上升、专业人才的缺乏，以及知识产权保护等问题，仍然考验在华德国企业。

调查显示，近三分之二的德企感受到了来自中国本土企业持续增长的竞争压力。为应对此状况，德国企业预测，未来五年，德企将大幅度增加其在华的创新活动，逾半的德国企业计划增加至少5—10%的创新预算，有些甚至超过20%。中国正在逐渐成为德国企业的创新基地。

过半的德国企业打算增强自身在中国本土的产品和服务的发展，尤其是近些年呈现萎缩的机械制造业将大力增强在华的产品研发。但调查亦指出，对于许多德国企业来说，在华创新的最大的障碍之一是创新人才的缺失。