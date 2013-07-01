中德经贸：中国仍是全球最重要投资市场，并将成为德企创新基地--德国商会

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透北京7月1日 - 中国德国商会的2013年度商业信心调查显示，尽管中国经济增速有所放缓，德国企业仍以中国为全球最重要的投资市场，并将维持投资增速。未来五年中，德国在华企业还将会大幅度增加创新活动，使中国逐渐成为其创新基地。
中国德国商会近期对旗下500家会员企业进行调查。受访企业总体认为，整体的经济环境较于去年将有明显的好转。尤其是华南地区的德国企业较为乐观，中国出口在两年低靡后重新有多回暖。
调查显示，德国在华企业预期今年利润和销售额会继续增加；78%的德国在华企业认为自己能完成今年的经济目标，认为不能完成全年计划的企业数量则同比减少了逾10%。
而新的在华投资计划将主要集中在电子、汽车制造、化工和塑料及金属加工。地域上看，上海、北京和成都将是德企较为感兴趣的经济区域；沈阳和南京则跻身了今年最受德企关注前十城市。
中国德国商会董事穆勇（Joerg Mull）对路透表示，中国经济虽然存在下行压力，但是相对于欧盟其他成员国，德国企业的（经营）状况还是不错的。德国在华企业，特别是工业、服务行业整体看仍然对投资中国的前景持乐观态度。
“但是，德国在华企业也面临压力和挑战。”穆勇坦言，劳动力成本的上升、专业人才的缺乏，以及知识产权保护等问题，仍然考验在华德国企业。
调查显示，近三分之二的德企感受到了来自中国本土企业持续增长的竞争压力。为应对此状况，德国企业预测，未来五年，德企将大幅度增加其在华的创新活动，逾半的德国企业计划增加至少5—10%的创新预算，有些甚至超过20%。中国正在逐渐成为德国企业的创新基地。
过半的德国企业打算增强自身在中国本土的产品和服务的发展，尤其是近些年呈现萎缩的机械制造业将大力增强在华的产品研发。但调查亦指出，对于许多德国企业来说，在华创新的最大的障碍之一是创新人才的缺失。
另外，过半数的创新活动的决策权任掌握在德国经理的手上。在诸多合作的创新项目中，75%的项目会由德国母公司来作为执行者。虽然在接下去的几年里，逐步会建立起一些中国创新中心，但却不太可能建立起正真的全球研发中心。（完） (发稿 李航; 审校 黄凯)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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