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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 17:08 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3038    1.3008     +0.23     -1.18    1.3194
 美元/日圆                      99.59     99.12     +0.47    +14.81     86.74
 欧元/日圆                     129.82    128.94     +0.68    +13.42    114.46
 美元/瑞郎                     0.9446    0.9447     -0.01     +3.18    0.9155
 英镑/美元                     1.5239    1.5210     +0.19     -6.23    1.6251
 美元/加元                     1.0511    1.0518     -0.07     +5.95    0.9921
 澳元/美元                     0.9174    0.9136     +0.42    -11.73    1.0393
 新西兰元/美                   0.7764    0.7741     +0.30     -6.27    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     91.370    90.560     +0.89     +1.38    90.130
 新西兰元/日                   77.300    76.700     +0.78    -45.11   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     151.75    150.77     +0.65     +7.76    140.82
 澳元/新西兰                   1.1813    1.1799     +0.12     -5.80    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 张涛)
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