台湾汇市：随韩元连五日收升，除权息旺季来临外资偏汇出

* 台币随韩元连五升，惟升值力道不若韩元强劲 * 台股进入除权息旺季，外资料将汇出现金股利 * 周五美国非农就业数据公布前，交投料趋审慎 * 明日主交投区间暂看29.950-30.050 路透台北7月1日 - 台币兑美元 周一微幅收升0.5分，为连续第五个交易日收高，主要跟随韩元升 至近两周高位的强势表现。不过交易员也提及，由于台湾上市柜公司将进入除权息旺季，再加上本周五美国要 公布非农就业数据，有些外资先行在台股卖超并汇出，令台币升值幅度因而收敛。 交易员表示，今日汇市交易量较上周萎缩，盘面仅见少量进、出口商的实质交易，惟下午见到外资有较明 显的汇出，令台币表现较早盘偏弱，尾盘央行也照例将大部分的升值幅度没收。由于美国周四因公共假期休市 ，紧接着周五就要公布非农就业数据，此前全球金融市场可能陷于震荡观望，汇市难脱整理格局。明日交投区 间看在29.950-30.050。 “外资下午汇出蛮多的，台币与韩元走势有点脱钩。”一位外商银行交易员称。 另一外商银行交易主管则认为，根据内部评估，若美国非农就业数据落在市场预期的高档区间，可能会进 一步巩固美国量化宽松政策退场的臆测，届时又将上演热钱撤离新兴亚洲市场的戏码。因此有些外资基于避险 提早动作，也可以理解。 他指出，台股自7月起进入上市柜公司的除权息旺季，光是台积电 一档就要发放777亿台币的现 金股利，外资料不会将这些资金留在台湾，因此近期可能会偏向汇出。 台湾工商时报报导，7月起将进入台股除权息旺季，美银美林证券预估国际机构投资人7、8月可望拿到57 亿美元(约合1,735亿台币)现金股利，若必须因应赎回压力而汇出台湾，势必会对台币汇率造成冲击，短期宜 先看贬。 欲参考台湾上市柜公司现金股利发放，请点选 。 台币终场收升0.5分报30.115。不计央行开盘及尾盘作价，台币今日实质成交区间在29.960-30.000，上日 则在29.950-30.000。 外资及陆资今日在台股转买为卖，卖超金额为42.25亿台币，上日修正后为买超63.48亿。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日尾盘美元/台币报价折价幅度略有收敛，显示对台币后市 由看升转为中性。指标美元/台币一个月天期 报价落在29.990/30.010左右，上日则收在29.940 。 韩元和菲律宾披索周一触及近两周高位，回到美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克暗示将逐渐撤 出货币刺激政策之前的水准；多数亚洲新兴货币亦上扬。 本周重要的数据及事件包括: 周一:纽约联邦储备银行总裁杜德利在菲尔德郡企业协会举办的餐会中发表演讲;美国供应管理协会(ISM) 制造业指数。 周二:美国公布耐久财订单。 周三:美国一周初请失业金人数。 周四:日本央行总裁黑田东彦在央行地区分行会议中发表演说;欧洲央行宣布利率决议并举行记者会。 周五:美国非农就业岗位。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.115 30.120 29.952-30.185 30.179 4.98 10.32 元太外汇经纪公司 30.000 29.999 29.958-30.105 30.085 3.05 4.09 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/0.000 -0.030/-0.025 美元/台币六个月期 -0.090/-0.075 -0.120/-0.110 (完)