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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 17:28 BJT

英国央行：委员们对未来利率骤然升高将带给银行业的风险看法不一

FPC的一些委员表示，利率将随着经济的改善而上升；委员会不应劝阻投资者转向风险较高资产。

其他人则担心如果利率上升，那么市场流动性将会大幅减少，而且“届时金融系统中的杠杆也许会超过当前可能确认的数量。”

会议记录显示，委员们亦表示，向银行以及非银行金融机构提供对冲的非银行交易对手，可能面临债券收益率上涨的冲击。

自从美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克6月表示，今年稍晚联储可能开始缩减债券购买规模之后，全球债券收益率大幅上升。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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