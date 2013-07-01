更新版 1-离岸人民币：台湾央行积极研议促成推出本地人民币汇率及利率定盘机制--消息

* 央行积极研议,由民间促成

* 汇率及利率同步进行

* 银行衍生性商品部门首先受惠 (新增市场人士评论及细节)

路透台北7月1日 - 台湾离岸人民币将推出本地自有的人民币汇率及利率定盘价，市场人士认为，此举将有利银行部门设计更多人民币衍生性金融商品，扩大市场规模；并同时有与香港较劲的意味。

两位消息人士周一对路透表示，台湾央行正与台湾银行业者沟通，积极研议促成推出本地人民币汇率及利率定盘机制，以做为本地人民币汇率及利率商品的定价基础。

台湾银行业同业公会稍后向路透证实，已收到台湾央行公文要求研议规划定盘机制，将尽快检讨后执行。

市场人士则对此表示欢迎，不过认为台湾本地的定盘机制或只能局限在本地银行参考使用，要推广至国际有其难度。

〞就像美元同业拆借利率一样，台湾和香港也有不同的定价价格，因为两者的金融环境不同。〞一名公股银行人民币资金调度交易员说。

上述交易员表示，台湾央行提前规划有助台湾人民币交易环境慢慢成熟，并建立足够支撑定盘机制的交易资料曲线。他指出，台湾和香港的利率水准目前仍有差异，市场参与者也不同，台湾能有本地机制对市场的发展当属正面。

另一名汇率市场交易员则指出，此举将有助银行的结构商品部门设计连结定盘价的衍生商品，使得市场的面向更广。

这名交易员称，但相关定盘机制的使用，初期恐怕只能局限在本地市场，由于台湾人民币市场的发展尚属初期，难以与香港较为国际化的参与者竞争。

稍早一位熟知此事的消息人士指出，台湾央行作为监管单位，希望本地人民币市场蓬勃发展，不让香港专美于前，因而在上月香港推出离岸人民币同业拆息(CNH HIBOR)定盘机制后，协同业者积极促成推动台湾本地人民币兑美元汇率及人民币利率的定盘(fixing)机制。

〞现在央行将两个(汇率及利率)一起规划，做为台湾离岸人民币业务市场发展的基础建设。〞上述消息人士说。

另一名消息人士则表示，香港的定盘机制由民间推动，台湾也会由业者来发动，但央行将扮演积极推动者的角色，且希望不要拖得太久。

〞我相信两、三个月内推出是有可能的。〞上述消息人士推论。

消息人士指出，台湾很希望离岸市场能渐渐发展起来，做了定盘机制后，许多汇率及利率的衍生性金融商品都能有定价的依据，能强化台湾人民币相关商品的推出及完整。

香港于去年中推出人民币/美元汇率定盘机制，并于上月底推出离岸人民币同业拆息(CNH HIBOR)定盘价。

香港及台湾的人民币清算行将同步自7月份起上调参加行的隔夜存款利率，以吸引更多的人民币存款 ，亦有两地竞争的味道。(完)