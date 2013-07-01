重温稿-《中国新债预测》国开行福娃债定位料接近估值，短端投资价值显现

* 招标品种: 国开行第27-31期固息债

* 期限及金额:一、三、五、七、10年期发行上限分别为40亿、60亿、60亿、70亿和70亿

* 招标时间: 周二(2日)： 1/3/5年 9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10

* 受访人数: 7位(银行、券商）

* 预测区间: 3.98%-4.2%；4%-4.15%；4%-4.15%；4.05%-4.2%；4.12%-4.25%

* 预测均值: 4.09%；4.06%；4.06%；4.12%；4.17%

路透上海/北京7月1日 - 中国国家开发银行 周二新一轮“福娃债”发行将启动。路透调查显示，因机构对未来资金预期尚存不确定性，明日新债短端的需求是焦点；考虑到目前短债收益率处于历史高位，投资价值亦有显现，且缴款日落在下半月，料需求不会很差。

业内人士多认为，中长期需求应较稳定，最终总体定位接近或略低于估值。

“上周有数百亿元的债券推迟发行，众多高杠杆套利机构退出市场。‘淘尽黄沙始见金’，本轮市场调整将为投资者带来新的机会，在前期多支债券推迟发行的背景下，预计机构配置需求较为充足，配置类机构仍将是本期债券的投标和认购主力，”第一创业证券债券研究员胡杰称。

他并表示，随着央行近期关于维护货币市场稳定的多轮表态，季末效应等多重迭加因素逐步渡过，预计7月份资金面有望继续改善。虽然市场面临7月5号补缴准备金的短暂冲击，但这可能是上半年最少的一次补缴，加之各机构为此储备了超额资金，因此总体预期未来资金利率逐步回落的可能性较大。

“现在二级短的(金融债)有些成交(收益率)很高，我觉得有点过了，而且这期债缴款在18号，大家对那时候资金预期偏乐观的。”上海一大型券商交易员亦称。

银行间市场国开行固息政策债到期收益率曲线 显示，1/3/5/7/10年品种 最新收益率分别为4.1042%、4.1050%、4.0510%、4.1398%和4.1909%。

而二级市场上，短端国开债目前报价偏宽，显示多空仍有分歧，成交也不多，以剩余期限为1.30年的国开债110257为例，其最新双边报价对应收益率 为4.3002%/3.9000%。

本次发行债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五及七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

上周半年末前流动性紧张程度未消，国开行取消了原定于上周二增发的四期定存基准浮息债。

中国银行间市场周一主要回购利率 续降，幅度约30-70个基点(bp)。目前隔夜资金供给充足，而七天等可跨越周五准备金例行补缴日的供给相对较少，显示机构对本周后半段资金面谨慎心态未消。

明日新债具体条款如下：

第27-31期固息债首发

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发行总量 1/3/5/7/10年分别不超过40亿元、60亿元

60亿元、70亿元和70亿元

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

招标时间 7月2日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/10年：单一利率(荷兰式)招标方式

3/5/7年：多重利率(美国式)招标方式

缴款日/起息日 7月18日

分销期 7月3日-7月18日

上市日 一年：7月22日；

三年、五年、七年和10年：7月24日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行表示，本次招标发行后，该行将隔周对上述债券进行增发，一般以三个月为一个周期，每次每品种发行量视市场情况进行调节，每品种募集总量约350亿元-450亿元。