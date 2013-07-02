重温稿-更新版 1-台湾货币市场：短率回到既有低位区间，季底效应一过资金流动性大幅提升

* 季底效应一过，资金流动性大幅提升
* 短率回到既有区间低位
* 银行旬底去化积数需求仍在
* 发票量不足以因应银行买票资金回笼
记者 詹静宜
路透台北7月1日 - 台湾银行间短率周一回落既有低位区间。银行调度人士认为，季底资金紧缩效应一过，银行间资金流动性大幅提升，旬底市场资金水位宽裕，令今日短率随即回到既有区间。
银行资金交易员表示，距离旬底只剩三个交易日，累计至周日超额准备已逾3,600亿台币，银行间仍有去化积数的压力，尤其是部分资金宽裕的行库碍于季底不能承作跨季拆款及买票，季底一过更需要积极消化积数，而随着银行买票资金回笼后，短票回到供不应求的情况，短票利率也回到既有水准。
“ 今天一早就接到要拆出的电话，一早就平了!”一位资金拆入方银行交易员说。
资金调度人士亦指出，本周央行存单到期量偏多，央行应该只会大致收平，并透过代收银行隔夜拆款去化超额准备数，央行冲销力道仍维持适度宽松的基调。
台湾央行周一表示，将于周五(5日)标售1,000亿台币的364天期存单，8日交割。
拆款中心资料 显示，周一超额准备为609亿台币，累计超额准备为4,222亿，加计前期1%的超额准备为5,361亿台币。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收报0.392%。今日区间在0.295-0.400%，上日收在0.295-0.430%；一周拆款利率报0.380-0.430%，上日收在0.380-0.480%。
**短票利率回稳**
在短票市场方面，一位大型票券商交易员表示，原先部分行库季底不能购买短票，季底效应一过，银行买票资金归队，上周五已提前预约买票，而本周发票量持平偏少，不足以满足银行资金回笼的需求，令今日短票利率马上回到既有区间。
银行业者表示，旬底前仍需积极消化积数的需求，主要还是以拆款为主，毕竟发票量少对积数去化助益不大。
“市场没有票，叫我去哪买!”一位大型行库交易员称。
今天30天期短票利率交投以0.68-0.69%为主，低于上日的0.69-0.70%。
台湾央行周一公布，今日共发行2,691亿台币存单，若相较存单到期金额2,722.55亿，存单发行余额减31.55亿台币。
本周央行存单发行总额1兆3,321.2亿台币，本周余日落点分别为周二4,195.2亿、周三1,700亿、周四3,920.3亿以及周五的783.15亿台币。
**RP利率持稳**
债券市场附买回(RP)成交利率周一持平，未因月初因素而变动。市场人士指出，季底因作帐因素而资金挪移的投信和寿险，今日暂时没有出现资金回流的现象，且银行端在周三提存期底前持续微调积数，市场整体资金情势平稳，令利率稳于区间。
市场资金调度人士称，今日未见投信及寿险端大量询券，市场以续作为主，市况平静。不过部分证券商仍酝酿本周提存期底过后，待资金回流再度推高水位，期待再度调降当前利率，不过仍需视市况而定。
“这礼拜还是会看看有没有下调(利率)的机会。”一位证券商交易员表示。
市场人士指出，7月份还有企业现金股利发放因素，料将对资金分配造成不均影响。不过今年大额的现金股利发放不多，且主要集中于7月底，主要是台积电 高达777亿台币的现金股利为最大宗，届时仍需留意市场的资金调度。
2013年台湾上市柜公司现金股利发放日程请见 。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.64-0.65%，与上日相同；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.73%，与上日相仿。仍有十分少数见成交0.74%。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%不变；一个月内公司债RP利率交投区间亦落在0.60-0.67%的上日区间。(完)
(集体采写 林妙容; 审校 曾祥进/黄凯)