台湾货币市场：短率持稳低位，提存期底市场资金明显宽裕

* 提存期底资金明显宽裕

* 短率续处低位

* 银行旬底积极消积数

* 资金欠缺去化管道

记者 詹静宜

路透台北7月2日 - 台湾银行间短率周二持稳低位。银行调度人士称，提存期底市场资金明显宽裕，银行间积极消化积数，但资金苦无去化管道，短率续处区间低位。

银行资金交易员表示，明天为旬底最后一个交易日，银行间倾向在今天大致调整好旬底积数，不过旬底银行间拆入需求较季底减少许多，拆款仅以到期续做为主，美元对台币换汇交易(SWAP)利差也明显收敛，且短票月初发票量偏少，此皆令银行间欠缺短钱去化管道。

“今天大家都很多钱，宽松到不行!”一位大型民营银行交易员说。

大型金融机构资金调度人士亦指出，旬底央行代收银行间隔夜拆款的量能稍有增加，有助于降低银行间当日超额准备数。

台湾央行周一表示，将于周五(5日)标售1,000亿台币的364天期存单，8日交割。

拆款中心资料 显示，经修正后周一超额准备为629亿台币，累计超额准备为4,176亿，加计前期1%的超额准备为5,315亿台币。

本地时间11:55时，

**台币兑美元 中午走升1.15角报30.000。

**台股 上涨0.08%，报8,042.68点；成交量 报462.5亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.386%。今日区间暂在0.386-0.390%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.420%，上日在0.380-0.430%。

**月初发票量偏少**

在短票市场方面，大型票券商交易员表示，今、明天发票量都偏少，目前发票量根本不够因应银行间的买票需求，甚至有票券商今日发票量少到只够提供给民间法人。

“等月中发票量会不会增加些，现在只能度一下!”一大型票券商交易员说。

银行业者指出，在旬底消化积数的压力下，银行间买票需求相当积极，主因拆款利率低于短票利率，银行间还青睐买票来消积数。

今天30天期短票利率主要交投落在0.68-0.69%，同于上日。大区间仍在0.68-0.70%。

台湾央行今日存单到期金额4,195.2亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单发行总额1兆3,321.2亿台币，本周余日落点分别为周三1,700亿、周四3,920.3亿以及周五的783.15亿台币。

**RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)成交利率周二稳中趋下，证券商因月初资金明显回笼，先行下调公司债RP利率约1个基点。市场并预期本月资金宽松情况将持续至月底，月内仍有下调利率空间。但位于区间低位的票券商，今日暂时维持上日RP利率不变。

市场资金调度人士称，今日开始出现月初效应，投信及寿险端资金均已回笼，再度大量询券；而银行端因提存期底前回补积数多已完成，场上反而出现大量闲置资金，令超额准备快速累积。宽松的水位令资金缺口不大的证券商反应敏感，率先下调RP利率。

“今天钱超多，我看明天钱会(多到)用吐的出来。”一位证券商交易员表示。

市场人士指出，明日为银行端提存期的最后一天，但央行并未明显扩大冲销力道，料资金水位将持续上涨。而银行端余钱如果转投投信旗下货币型基金，在RP市场还有递延效应，料本周RP市场都将处于极度宽松的状态。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.64-0.65%，虽与上日相同，但高端利率成交渐少；一个月期公司债RP利率主要交投在0.71-0.72%，上日在0.72-0.73%。