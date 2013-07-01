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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 19:26 BJT

欧洲金融：欧盟指控13家银行、ISDA与Markit违反反垄断规则

路透布鲁塞尔7月1日 - 欧盟监管当局周一指控金融数据企业Markit、国际互换与衍生品协会(ISDA)以及13家银行在信贷衍生品领域阻挠其它交易所进入，违反了欧盟反垄断法规。

欧盟执委会(European Commission)表示已经向这些企业发出异议书，列举了其涉嫌反竞争的行为。

“执委会初步认为，这些银行共同阻挠交易所进入市场，因其担心交易所交易会减少其在店头市场通过充当中介所得到的营收。”欧盟竞争监管机构称。

此次指控是在进行了为期两年的调查后发出的，涉及的银行包括美国银行美林 、巴克莱 、贝尔斯登(Bear Stearns)、法国巴黎银行 、花旗集团 、摩根士丹利 、瑞士信贷银行 、德意志银行 、高盛 、汇丰控股 、摩根大通 、苏格兰皇家银行 和瑞银 (完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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