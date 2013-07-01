欧洲金融：欧盟指控13家银行、ISDA与Markit违反反垄断规则

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透布鲁塞尔7月1日 - 欧盟监管当局周一指控金融数据企业Markit、国际互换与衍生品协会(ISDA)以及13家银行在信贷衍生品领域阻挠其它交易所进入，违反了欧盟反垄断法规。
欧盟执委会(European Commission)表示已经向这些企业发出异议书，列举了其涉嫌反竞争的行为。
“执委会初步认为，这些银行共同阻挠交易所进入市场，因其担心交易所交易会减少其在店头市场通过充当中介所得到的营收。”欧盟竞争监管机构称。
此次指控是在进行了为期两年的调查后发出的，涉及的银行包括美国银行美林 、巴克莱 、贝尔斯登(Bear Stearns)、法国巴黎银行 、花旗集团 、摩根士丹利 、瑞士信贷银行 、德意志银行 、高盛 、汇丰控股 、摩根大通 、苏格兰皇家银行 和瑞银 (完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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