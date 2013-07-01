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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 19:33 BJT

国际油市：亚洲燃料油现货升水疲软，受店头交易价格偏低打压

路透新加坡7月1日 - 周一亚洲燃料油现货升水依然疲软，受店头交易价格偏低打压，显示6月支撑市场的多头交易可能已经结束。

180-cst燃料油现货升水为每吨6.27美元，一周前为18.13美元。

380-cst燃料油跨月价差也疲软，报正价差每吨2.38美元，一周前为0.75美元。

380-cst燃料油现货价差从6月24日的贴水0.45美元跌至近1.10美元，因交易商预期一旦大量的180-cst燃料油进行混合，则船用燃料油市场将供应过度。

现货市场达成两笔180-cst燃料油交易。

BP从托克(Trafigura)手中买入2万吨船货，价格为每吨升水约6美元，定于7月16-20日装运。

BP还从托克处买入7月23-27日装运的船货，每吨升水5美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 张涛)
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