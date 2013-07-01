国际油市：亚洲燃料油现货升水疲软，受店头交易价格偏低打压

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透新加坡7月1日 - 周一亚洲燃料油现货升水依然疲软，受店头交易价格偏低打压，显示6月支撑市场的多头交易可能已经结束。
180-cst燃料油现货升水为每吨6.27美元，一周前为18.13美元。
380-cst燃料油跨月价差也疲软，报正价差每吨2.38美元，一周前为0.75美元。
380-cst燃料油现货价差从6月24日的贴水0.45美元跌至近1.10美元，因交易商预期一旦大量的180-cst燃料油进行混合，则船用燃料油市场将供应过度。
现货市场达成两笔180-cst燃料油交易。
BP从托克(Trafigura)手中买入2万吨船货，价格为每吨升水约6美元，定于7月16-20日装运。
BP还从托克处买入7月23-27日装运的船货，每吨升水5美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 田建华; 审校 张涛)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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