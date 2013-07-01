欧洲已公布经济指标--2013/7/1

芝加哥期市：大豆期货收跌，因农业部供需报告公布前交易商调整头寸
路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘涨跌互现，现货月5月大豆期货收跌，分析师称，因在农业部明日公布月度供需报告前交易商调整头寸。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第一季 +0.3 f -0.2 f +0.3 f 德国 第一季 +0.1 @-f -0.7 @-f -1.4 f 法国 第一季 -0.2 f -0.2 r -- 意大利 第一季 -0.6 r -0.9 f -2.4 r 消费者物价指数(CPI) 英国 5月 +0.2 +0.2 +2.7 德国 6月 +0.1 p +0.4 f +1.8 p 法国(HICP) 5月 +0.1 f -0.1 f +0.9 f 意大利(HICP) 6月 +0.3 p 持平 f +1.4 p 生产者物价指数(PPI) 英国 5月 持平 u -0.2 r +1.2 u 德国 5月 -0.3 -0.2 +0.2 法国 5月 -1.2 -1.2 r -0.1 意大利 5月 -0.1 -0.4 r -1.0 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 5月 4.5 4.5 德国 6月 6.8 @ 6.8 @ 法国 第一季 10.8 10.5 r 意大利 5月 12.2 @ 12.0 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘涨跌互现，现货月5月大豆期货收跌，分析师称，因在农业部明日公布月度供需报告前交易商调整头寸。
路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高2% ，因在美国种植季节开始前出现技术性买盘和空头回补。 CBOT-5月玉米合约 收高7-1/2美分，报每蒲式耳3.67美元。 商品期货交易委员会周度报告的补充材料显示，截至4月4日当周，非 商业交易员将净空头头寸减少至138,510口，但这仍是10月以来的第二多 净空头头寸，市场因此容易受到空头回补升势的影响。 分析师预计，美国农业部在将于周二发布的月度供需报告中，上调20 16/17年美国和全球玉米结转库存预估。 今日CBOT玉米期货成交量预计为407,711口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
美元指数在亚洲交易时段上涨至3月15日来最高101.34。但之后逆转走势，因受法国大选引发的地缘政治不安情绪，叙利亚紧张局势不断升级，以及对朝鲜的担忧与日俱增等因素影响，美国公债收益率走低。