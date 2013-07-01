国际油市：亚洲柴油裂解价差小涨，得益于现货需求

路透新加坡7月1日 - 亚洲柴油裂解价差周一小幅上涨，不过交易商预计需求将从8月开始逐步渐弱，因市场上将出现更多现货供给。

路透数据显示，8月柴油裂解价差上涨0.18美元，至较迪拜原油每桶升水18.10美元。

斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp买入53.5万桶柴油和16万桶航空煤油，交付期为7月。一位驻新加坡交易员表示，其中多数船货购于其定期供应商中国石油天然气股份有限公司，Bumi Siak供应了一艘柴油船货。

另一位交易员说，该公司还将发出另外三个招标，寻求超过50万桶柴油和16万桶航空煤油。

在中国出口较前几月大幅减少的情况下，Ceylon Petroleum的现货购买活动，帮助提振了高硫柴油升水。

印尼国有企业Pertamina为7月16-18日装运的船货支付的价格，可能为较新加坡报价每桶升水2.50到3美元之间。

一名交易员说，Pertamina可能至少从一家越南国有油企买入一艘船货，尽管该消息目前还无法确认。

交易商称，中国航油可能最多买入120万桶航空煤油，交付期为7月底到8月，价格较新加坡报价小幅升水。不过该消息目前还无法确认。

台塑石化求售30万桶航空煤油，装船期为8月10日至16日。该招标将在7月2日截标，有效期亦截止到同日。

台塑石化还求售48万桶含硫500 ppm的柴油，装船期为8月26-30日。该招标将在7月2日关闭。(完)

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