国际油市：亚洲柴油裂解价差小涨，得益于现货需求

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透新加坡7月1日 - 亚洲柴油裂解价差周一小幅上涨，不过交易商预计需求将从8月开始逐步渐弱，因市场上将出现更多现货供给。
路透数据显示，8月柴油裂解价差上涨0.18美元，至较迪拜原油每桶升水18.10美元。
斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp买入53.5万桶柴油和16万桶航空煤油，交付期为7月。一位驻新加坡交易员表示，其中多数船货购于其定期供应商中国石油天然气股份有限公司，Bumi Siak供应了一艘柴油船货。
另一位交易员说，该公司还将发出另外三个招标，寻求超过50万桶柴油和16万桶航空煤油。
在中国出口较前几月大幅减少的情况下，Ceylon Petroleum的现货购买活动，帮助提振了高硫柴油升水。
印尼国有企业Pertamina为7月16-18日装运的船货支付的价格，可能为较新加坡报价每桶升水2.50到3美元之间。
一名交易员说，Pertamina可能至少从一家越南国有油企买入一艘船货，尽管该消息目前还无法确认。
交易商称，中国航油可能最多买入120万桶航空煤油，交付期为7月底到8月，价格较新加坡报价小幅升水。不过该消息目前还无法确认。
台塑石化求售30万桶航空煤油，装船期为8月10日至16日。该招标将在7月2日截标，有效期亦截止到同日。
台塑石化还求售48万桶含硫500 ppm的柴油，装船期为8月26-30日。该招标将在7月2日关闭。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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