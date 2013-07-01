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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 20:12 BJT

国际油市：石脑油价格和裂解价差下跌，因欧洲和印度增加出口

路透新加坡7月1日 - 周一亚洲石脑油价格接近一个月低位每吨850.50美元，裂解价差接近两周低位每吨83.78美元，因欧洲和印度出口增加。

印度7月出口当前为约77.5万吨，较6月出口量高出17.4%，因炼厂结束停工维修。

印度斯坦石油公司(HPCL)求售7月18-20日装运的石脑油船货，6月没有出口。5月时其Visakhapatnam工厂的一原油装置发生火灾。

一交易员称，该装置已经恢复运行，不过尚未得到该公司证实。

基本面疲软造成阿布扎比国家石油公司(ADNOC)和亚洲买家之间，关于始于今年8月的一年期合约的买卖价差很大。

其splitter级、低硫和戊烷石脑油离岸价卖价，分别为较其自身定价公式每吨高出28美元、29美元和30美元。

一交易员称，“但买家寻求的价位是20美元出头。”

韩国LG化学买入至少2.5万吨8月上半月交付的石脑油，成本加运费价为每吨较日本报价高出1-2美元。台湾台塑求购8月重质石脑油。(完)

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(编译 田建华; 审校 张涛)
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