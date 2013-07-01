国际油市：石脑油价格和裂解价差下跌，因欧洲和印度增加出口

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透新加坡7月1日 - 周一亚洲石脑油价格接近一个月低位每吨850.50美元，裂解价差接近两周低位每吨83.78美元，因欧洲和印度出口增加。
印度7月出口当前为约77.5万吨，较6月出口量高出17.4%，因炼厂结束停工维修。
印度斯坦石油公司(HPCL)求售7月18-20日装运的石脑油船货，6月没有出口。5月时其Visakhapatnam工厂的一原油装置发生火灾。
一交易员称，该装置已经恢复运行，不过尚未得到该公司证实。
基本面疲软造成阿布扎比国家石油公司(ADNOC)和亚洲买家之间，关于始于今年8月的一年期合约的买卖价差很大。
其splitter级、低硫和戊烷石脑油离岸价卖价，分别为较其自身定价公式每吨高出28美元、29美元和30美元。
一交易员称，“但买家寻求的价位是20美元出头。”
韩国LG化学买入至少2.5万吨8月上半月交付的石脑油，成本加运费价为每吨较日本报价高出1-2美元。台湾台塑求购8月重质石脑油。(完)
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(编译 田建华; 审校 张涛)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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