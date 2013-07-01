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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 21:14 BJT

亚洲橡胶：7月1日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透7月1日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘收市价：

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 7月 232.6 14 236.9 20

* 8月 234.9 39 238.5 28

* 9月 235.8 96 239.1 23

* 10月 237.1 247 240.2 226

* 11月 238.7 3918 241.7 467

* 12月 239.5 7598 242.2 1541

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价。

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 (完)

(编译 田建华; 审校 张涛)
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