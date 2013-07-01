投行观点：瑞士信贷恢复给予百思买(Best Buy) 表现优于大盘评级

芝加哥期市：CBOT玉米收高2%，因技术性买盘和空头回补

路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高2% ，因在美国种植季节开始前出现技术性买盘和空头回补。 CBOT-5月玉米合约 收高7-1/2美分，报每蒲式耳3.67美元。 商品期货交易委员会周度报告的补充材料显示，截至4月4日当周，非 商业交易员将净空头头寸减少至138,510口，但这仍是10月以来的第二多 净空头头寸，市场因此容易受到空头回补升势的影响。 分析师预计，美国农业部在将于周二发布的月度供需报告中，上调20 16/17年美国和全球玉米结转库存预估。 今日CBOT玉米期货成交量预计为407,711口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)