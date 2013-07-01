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货币新闻 | 2013年 7月 1日 星期一 21:46 BJT

美国股市：2013年下半年首个交易日开盘上涨

路透纽约7月1日 - 美国股票市场周一自上日跌势反弹，于2013年下半年的首个交易日开盘上涨。此前标准普尔500指数创下1998年迄今最佳上半年表现。

道琼工业指数 开盘上扬97.69点或0.66%，报15,007.29点；标准普尔500指数 涨12.11点或0.75%，报1,618.39点；Nasdaq指数 涨32.19点或0.95%，报3,435.43点(完)
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