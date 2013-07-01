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债券 | 2013年 7月 1日 星期一 23:33 BJT

表格：美国财政部标售三个月国库券得标利率0.050%，投标倍数为4.29

路透华盛顿7月1日 - 美国财政部称，其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.050 中值 0.045 低值 0.020 投资 0.051 价格 99.987500 高值得标比率 46.95% 投标倍数 4.29 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,000,188,100 总投标 128,776,400,600 竞争性投标得标 28,720,139,000 非竞争性投标得标 559,149,100 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/07/05 到期日 2013/10/03 CUSIP码 912796BD0 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 李军; 审校 母红)
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