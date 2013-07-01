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债券 | 2013年 7月 1日 星期一 23:33 BJT

表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.085%，投标倍数为4.91

路透华盛顿7月1日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.085 中值 0.080 低值 0.060 投资 0.086 价格 99.957264 高值得标比率 51.89% 投标倍数 4.91 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,000,648,400 总投标 122,707,754,900 竞争性投标得标 23,875,168,500 非竞争性投标得标 399,479,900 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/07/05 到期日 2014/01/02 CUSIP码 912796BS7 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 李军)
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