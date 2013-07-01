表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.085%，投标倍数为4.91

欧元债市：法国公债收益率急升，因极左翼总统候选人Melenchon支持率上升

路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示法国极左翼总统候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。