表格：美国ISM-6月制造业指数为50.9，就业指数为近四年来最低

芝加哥期市：大豆期货收跌，因农业部供需报告公布前交易商调整头寸
路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘涨跌互现，现货月5月大豆期货收跌，分析师称，因在农业部明日公布月度供需报告前交易商调整头寸。
路透7月1日 - 美国供应管理协会(ISM)周一公布，6月制造业指数为50.9，预估为50.5；5月为49.0。其中就业分项指数为2009年9月来首次跌穿50。 以下为详细数据:
6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 采购经理人指数(PMI) 50.9 49.0 50.7 51.3 54.2 53.1 50.2 新订单分项指数 51.9 48.8 52.3 51.4 57.8 53.3 49.7 生产分项指数 53.4 48.6 53.5 52.2 57.6 53.6 52.6 就业分项指数 48.7 50.1 50.2 54.2 52.6 54.0 51.9 供应商交货分项指数 50.0 48.7 50.9 49.4 51.4 53.6 53.7 库存分项指数 50.5 49.0 46.5 49.5 51.5 51.0 43.0 物价分项指数 52.5 49.5 50.0 54.5 61.5 56.5 55.5 未交货订单分项指数 46.5 48.0 53.0 51.0 55.0 47.5 48.5 出口订单指数 54.5 51.0 54.0 56.0 53.5 50.5 51.5 进口分项指数 56.0 54.5 55.0 54.0 54.0 50.0 51.5(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘涨跌互现，现货月5月大豆期货收跌，分析师称，因在农业部明日公布月度供需报告前交易商调整头寸。
路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高2% ，因在美国种植季节开始前出现技术性买盘和空头回补。 CBOT-5月玉米合约 收高7-1/2美分，报每蒲式耳3.67美元。 商品期货交易委员会周度报告的补充材料显示，截至4月4日当周，非 商业交易员将净空头头寸减少至138,510口，但这仍是10月以来的第二多 净空头头寸，市场因此容易受到空头回补升势的影响。 分析师预计，美国农业部在将于周二发布的月度供需报告中，上调20 16/17年美国和全球玉米结转库存预估。 今日CBOT玉米期货成交量预计为407,711口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
美元指数在亚洲交易时段上涨至3月15日来最高101.34。但之后逆转走势，因受法国大选引发的地缘政治不安情绪，叙利亚紧张局势不断升级，以及对朝鲜的担忧与日俱增等因素影响，美国公债收益率走低。