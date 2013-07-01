表格：美国5月建筑支出上升0.5%，预估为增长0.6%-商务部

芝加哥期市：大豆期货收跌，因农业部供需报告公布前交易商调整头寸
路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘涨跌互现，现货月5月大豆期货收跌，分析师称，因在农业部明日公布月度供需报告前交易商调整头寸。
路透7月1日 - 美国商务部周一公布，美国5月建筑支出上升0.5%，至8,749亿美元，预估为增长0.6%。4月经修正后为增长0.1%，前值为增长0.4%。
美国5月建筑支出为2009年9月以来最高(当时为8,803亿美元)，民间住宅支出为2008年10月以来最高。
以下为经季节调整后的数据： (变动百分比): 5月 4月 13年5月/12年5月 整体支出 0.5 0.1 5.4 民间支出 持平 0.3 10.6 公共支出 1.8 -0.2 -4.7 年率(单位为10亿美元):
5月 4月 12年5月 整体支出 874.9 870.3 830.4 民间支出 605.4 605.7 547.5 公共支出 269.5 264.7 282.8 前次公布的变动(%):
4月 3月 整体支出 0.4 -0.8 民间支出 1.0 0.1 公共支出 -1.2 -2.9(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收盘涨跌互现，现货月5月大豆期货收跌，分析师称，因在农业部明日公布月度供需报告前交易商调整头寸。
路透芝加哥4月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收高2% ，因在美国种植季节开始前出现技术性买盘和空头回补。 CBOT-5月玉米合约 收高7-1/2美分，报每蒲式耳3.67美元。 商品期货交易委员会周度报告的补充材料显示，截至4月4日当周，非 商业交易员将净空头头寸减少至138,510口，但这仍是10月以来的第二多 净空头头寸，市场因此容易受到空头回补升势的影响。 分析师预计，美国农业部在将于周二发布的月度供需报告中，上调20 16/17年美国和全球玉米结转库存预估。 今日CBOT玉米期货成交量预计为407,711口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
美元指数在亚洲交易时段上涨至3月15日来最高101.34。但之后逆转走势，因受法国大选引发的地缘政治不安情绪，叙利亚紧张局势不断升级，以及对朝鲜的担忧与日俱增等因素影响，美国公债收益率走低。