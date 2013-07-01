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货币新闻 | 2013年 7月 1日 星期一 22:07 BJT

表格：美国5月建筑支出上升0.5%，预估为增长0.6%-商务部

路透7月1日 - 美国商务部周一公布，美国5月建筑支出上升0.5%，至8,749亿美元，预估为增长0.6%。4月经修正后为增长0.1%，前值为增长0.4%。

美国5月建筑支出为2009年9月以来最高(当时为8,803亿美元)，民间住宅支出为2008年10月以来最高。

以下为经季节调整后的数据： (变动百分比): 　5月 4月 13年5月/12年5月 整体支出 　 0.5 0.1 5.4 民间支出 　 持平 0.3 10.6 公共支出 　 1.8 -0.2 -4.7 年率(单位为10亿美元):

5月 　4月 12年5月 整体支出 874.9 870.3 830.4 民间支出 605.4 605.7 547.5 公共支出 269.5 264.7 282.8 前次公布的变动(%):

4月 3月 整体支出 0.4 -0.8 民间支出 1.0 0.1 公共支出 -1.2 -2.9(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 母红; 审校 李军)
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