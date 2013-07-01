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市场报道 | 2013年 7月 1日 星期一 22:39 BJT

美国热股：Covidien目标价遭下调，因销售放缓且财测审慎

路透7月1日 - Jefferies将医疗设备制造商Covidien 目标股价由75美元下调至62美元，维持“买进”评级，因该公司维管系统销售放缓，且财测审慎。

Covidien股价周一上涨0.85%，报57.65美元。(完) (编译 王冠中; 审校 母红)
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