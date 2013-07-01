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市场报道 | 2013年 7月 1日 星期一 22:47 BJT

美国热股：中电光伏第一季出货增长，预期本季利润升高

路透7月1日 - 太阳能面板制造商中电光伏 公布第一季出货增长，因其最大的市场--法国需求增加，该公司称预期本季利润升高。

中电光伏股价周一下跌4.72%，报2.02美元。(完) (编译 王冠中; 审校 母红)
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