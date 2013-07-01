澳新经济指标预测--7月2日-7月9日****

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 7月1日当周 7月2日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0430 澳洲央行利率决定 7月 2.75% 2.75% 7月3日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲零售销售(较前月) 5月 +0.3% +0.2% 0130 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 5月 持平 顺差0.28 整体进口(较前月) -- +1.0% 整体出口(较前月) -- -1.0% 7月4日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲建筑许可(较前月) 5月 -1.5% +9.1% 澳洲民间房屋建筑许可(较前月) -- +2.5% 7月5日(五) 暂无重要经济数据公布 7月8日当周 7月8日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 6月 -- +0.5% (较上年同期) -- +5.4% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 6月 -- -4.7% 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) -- -2.3% 7月8日-13日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前 6月 -- +0.7% 月) (较上年同期) -- +7.5% 7月9日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲NAB企业现况指数 6月 -- 负4.0 澳洲NAB企业信心指数 -- 负1 (完)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选