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亚洲 | 2013年 7月 2日 星期二 06:29 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数续升，海岬型获利续创年内新高

路透7月1日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一走升，海岬型及巴拿马型船运市场活动皆升温。

波罗的海乾散货运价指数 上涨8点或0.68%，至1,179点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用%。

波罗的海海岬型船运价指数 上升11点或0.5%至2,176点。日均获利跳增193美元，至今年新高15,218美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升7点或0.7%，至1,014点。日均获利上升57美元至8,064美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。(完)
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