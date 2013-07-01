南非汇市：兰特兑美元略为走软，未因国内数据表现强劲而受益

标题新闻：南非央行副总裁称央行不会干预汇市，自3月27日原财长从路演中被召回后兰特暴跌近12%
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路透约翰内斯堡7月1日 - 南非兰特兑美元周一略为走软，尽管数据显示该国制造业表现强劲且6月汽车销售温和增长。
1553GMT，兰特兑美元报9.9100兰特，较上交易日纽约收盘下跌0.3%。
南非6月采购经理人指数(PMI)连续第三个月保持在50之上，部分因为美国经济的复苏迹象。
南非汽车制造业协会(National Association of Automobile Manufacturers)数据显示，国内6月新车销售较上年同期增长3.3%。
周五即将公布的美国非农就业报告有可能对兰特走势产生重大影响，该数据或令美联储更加接近结束购债计划，而美联储的购债行动促使投资者进入南非等国家寻求更高收益。
分析师认为，中期来看，美元升值以及中国需求放缓可能对兰特等商品货币带来压力，另一影响因素则为矿产业劳资关系持续紧张。
“兰特面临国内外双重因素的夹击，”Absa Capital外汇策略师Mike Keenan表示。
Absa Capital预期兰特兑美元将在未来三个月内将来到10.50兰特，之后回到10兰特。
“兰特有再跌一些的空间，但我们认为许多这样的坏消息到年底时将被消化掉，”Keenan说。
南非2026年到期公债收益率 持平于7.895%，2015年到期公债收益率 跌3个基点报6.095%。(完)
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(编译 郑茵 审校 张明钧)
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路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示法国极左翼总统候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。
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