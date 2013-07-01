《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月1日

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新 收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 55.68 -0.05 -0.09 1015593 搜狐 62.20 +0.58 +0.94 967403 网易 63.41 +0.24 +0.38 651288 百度 92.50 -2.10 -2.22 2608518 亚信科技 11.59 +0.05 +0.43 108373 台湾 台湾积体电 18.45 +0.13 +0.71 1705956 路 联电 2.43 +0.10 +4.29 539885 日月光 4.13 +0.07 +1.72 388449 矽品精密 6.50 +0.23 +3.67 949677 和信超媒体 0.95 +0.00 +0.00 16248 友达 3.60 +0.14 +4.05 223442 中华电信 32.30 +0.19 +0.59 66904 台湾国际航 36.30 +0.13 +0.36 689519 电 香港 中国移动 51.57 -0.20 -0.39 161718 中国联通 13.12 -0.02 -0.15 98927 中国电信 47.29 -0.21 -0.44 17072 中芯国际 3.61 -0.04 -1.10 15516 电讯盈科 4.80 +0.07 +1.48 59734 (完)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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