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亚洲 | 2013年 7月 2日 星期二 06:39 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月1日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新   
 收盘价：                                                
                                                                 
 公司名       股票代码      收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                             
 中国                                                    
 新浪                         55.68     -0.05     -0.09   1015593
 搜狐                         62.20     +0.58     +0.94    967403
 网易                         63.41     +0.24     +0.38    651288
 百度                         92.50     -2.10     -2.22   2608518
 亚信科技                     11.59     +0.05     +0.43    108373
                                                                 
 台湾                                                    
 台湾积体电                   18.45     +0.13     +0.71   1705956
 路                                                      
 联电                          2.43     +0.10     +4.29    539885
 日月光                        4.13     +0.07     +1.72    388449
 矽品精密                      6.50     +0.23     +3.67    949677
 和信超媒体                    0.95     +0.00     +0.00     16248
 友达                          3.60     +0.14     +4.05    223442
 中华电信                     32.30     +0.19     +0.59     66904
 台湾国际航                   36.30     +0.13     +0.36    689519
 电                                                      
                                                                 
 香港                                                    
 中国移动                     51.57     -0.20     -0.39    161718
 中国联通                     13.12     -0.02     -0.15     98927
 中国电信                     47.29     -0.21     -0.44     17072
 中芯国际                      3.61     -0.04     -1.10     15516
 电讯盈科                      4.80     +0.07     +1.48     59734
 
(完)
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