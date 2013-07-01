版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 2日 星期二 07:14 BJT

****日韩经济指标预测--7月2日-7月9日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:    
 
     7月1日当周           
 7月2日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段           预估值          前值
 0130      日本加班工资                                   5月               --         +0.4%
 
 7月3日(三)
 2350     日本投资外国债券(亿日圆)                        前                --     卖超11,87
                                                周                              0
          外资投资日本股票(亿日圆)                                          --      买超1,71
                                                                                2
    
    7月4日(四)
    
    暂无重要经济数据。 

 7月5日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 0500     日本同时指标(较前月)                             5月              --           +1.0
             领先指标(较前月)                                               --           +1.3
  
    7月8日当周    
    
 7月7日(日)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 2350     日本银行放款余额(较上年同期)                     6月              --          +1.8%
 2350     日本未经季节调整经常账收支(较上年同期            5月              --        +100.8%
          )                                                                     
             未经季节调整经常账收支(亿日圆)                                 --      盈余7,500
 7月8日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 0500     日本服务业景气判断指数                           6月              --           55.7
 7月9日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                               公布时段          预估值           前值
 2100     韩国出口物价(较上年同期)                         6月              --          -5.9%
              进口物价(较上年同期)                                          --          -9.6%
 2300     韩国失业率                                       6月              --           3.2%
 2350     日本企业物价指数(较前月)                         6月              --          +0.1%
                       (较上年同期)                                         --          +0.6%
 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐