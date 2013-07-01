欧元区政经：葡萄牙财长辞职，此前因撙节政策而饱受批评

路透里斯本7月1日 - 葡萄牙政府财政撙节政策的规划者--财政部长加斯帕(Vitor Gaspar)于周一辞职，此事可能影响到该国能否按计划退出欧盟/国际货币基金组织(IMF)的援助安排。

他在辞职声信中称，他去职的原因是财政撙节政策的公众支持率不断下降。自2011年中期达成纾困协议以来，他就因推行令人痛苦的增税减薪政策而广受指责。

他也因此成为2011年春季以来本国债务危机的最大政治牺牲品。2011年春当时的葡国政府因被迫请求援助而下台，此后由中右翼党派社会民主党和右翼党派人民党(CDS)联合执政。

原财政部高级官员Maria Luis de Albuquerque将接替加斯帕出任财长，她帮助指导葡萄牙今年稍早开始的回归债券市场工作。葡萄牙政府希望到2014年中期纾困计划结束时，该国能够完全依靠债市融资。若做不到这点，可能需要制定新的纾困计划甚至采取更多紧缩政策。

“未来一段时间的风险和挑战都很大，”加斯帕在致首相的信中称。“政府内部需要有凝聚力。我坚信我的离去会有助于加强您的领导和政府的团结。”