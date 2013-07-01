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亚洲 | 2013年 7月 2日 星期二 07:56 BJT

金砖国家：7月1日股汇市收盘纵览

路透7月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月1日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收升报941.93点。

中国股市：沪综指缩量小幅收升，PMI影响有限大盘存超跌反弹需求

香港股市：休市

中国汇市：人民币续涨未理会偏弱PMI，短期振荡偏强可能性仍大

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印度股市：连续第三个交易日上升，并收在近一个月高点，得益于外资前一日在本地股市买超，结束连续卖超13日的势头。指标BSE指数 收升0.94%或181.58点，报19,577.39。NSE指数 升0.97%或56.65点，报5,898.85。

印度汇市：印度卢比兑美元 脱离近两周高位并收低，结束两日连升，因企业资金流入与国内股市走强的影响，被尾盘时分来自石油进口商的美元需求大增所盖过。不过卢比仍较6月26日触及的记录低位60.76高出不少，因为全球投资者风险偏好增强，且传言称有联合利华公开出售印度业务相关的资金流入，帮助卢比持续获得买需。卢比兑美元收报59.51/52，上日收在59.385/395。今日盘中高位在58.9650，为6月19日以来最高。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,276.850点。MSCI明晟俄罗斯指数 升1.04%至695.74点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.52%，报32.9720卢布，卢布兑欧元 下滑0.87至43.0500卢布。

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巴西股市：巴西圣保罗交易所Bovespa指数 下跌0.48%报47,229.59。有关巴西石油公司OGX Petroleo e Gas Participacoes SA将搁置开发部分油田计划的消息令大盘承压。

巴西汇市：拉美货币温和上涨，受全球乐观制造业数据提振

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南非股市：在零售与金矿类股引领下上升，投资者回归风险资产。金矿类股受到金价回升的提振。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 涨0.9%至35,365.27点。综合指数 收高0.9%报39,932.83点。

南非汇市：兰特兑美元略为走软，未因国内数据表现强劲而受益 (完) (编译 徐文焰；审校 张明钧)
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