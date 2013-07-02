《香港报摘》--经济日报7月2日

* 头版头条：

--环球四大基金寄望中国三中全会成推动大市的催化剂，预期恒生指数 在19,000-23,000点徘徊并维持波动。

* 其他：

--新世界发展 联席总经理郑志刚称，预计旗下“K11”商场于未来5-6年在全国11个城市将增至19个，涉及的总投资额预算为10亿美元，每年可带来200亿港元租金收入。

--美银美林全球交易服务部中国区主管窦淑芳称，估计中国内地资金紧张情况只是暂时性，又指该行服务的大型跨国及顶尖本地公司，仍能得到银行较多资金支持。

--五粮液经销商银基集团 截至今年3月底止年度净亏损11.3亿港元，上年同期则为6.98亿元净利，因公司对部分经销商之白酒产品采取了一次性回购，并对应收贸易款项进行拨备以及减值或撇销。

--澳门公布6月份博彩收入282.7亿澳门元，按年上升21.2%，而累计首6个月收入则按年升15.3%至1,714.5亿澳门元。

--中国工商银行 公布，旗下工行新加坡分行作为新加坡人民币清算行，开业首月清算量超过600亿元人民币，共有52家新加坡本地及境外银行为当地人民币清算行的参加行。（完）

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